Democratas fazem prévias em Nevada, nos EUA

Debate Democrata

Os pré-candidatos do Partido Democrata voltarão a participar de um caucus neste sábado (22), em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Essa será a terceira etapa do processo de primárias da legenda para definir quem enfrentará o presidente Donald Trump na próxima eleição presidencial.

O senador Bernie Sanders é o grande favorito para vencer em Nevada, mas chega no estado questionado pelas denúncias de interferência da Rússia nas eleições a seu favor. O político ficou em segundo em Iowa, nos Estados Unidos, e ganhou a primária em New Hampshire.

De acordo com o portal Real Clear Politics, Sanders aparece em primeiro nas pesquisas, com 30%, sendo seguido por Joe Biden (16%), Elizabeth Warren (14,5%), Pete Buttigieg (12,5%), Tom Steyer (10,5%) e Amy Klobuchar (9,5%).

Segundo o jornal The Guardian , a prévia de Nevada será importante para os pré-candidatos, pois será o primeiro em um estado da região oeste do país, além do local ter também um eleitorado diverso.

O bilionário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg não participará da prévia de Nevada, nos Estados Unidos , já que está concentrando suas forças na chamada “Super Terça” do dia 3 de março, quando 14 estados do país votarão simultaneamente.