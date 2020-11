Demitido do SBT, Leão Lobo revela que já foi espancado na rua por ser gay

Instagram/Reprodução Ator mostrou o exame em seu Instagram

Felipe Titto, que se afastou de algumas atividades por conta do diagnóstico de Covid-19 usou as redes sociais para mostrar um novo resultado do exame nesta quinta-feira (12).

“Gente, estou aqui para passar um recado. Não tem recado. Assista o próximo Story”, disse o artista em vídeo antes de mostrar a imagem do exame. “Negativei”, escreveu na legenda.

Na última terça-feira (10), Felipe Titto falou sobre os sintomas que sentia. “O olfato e o paladar ainda estão um pouco fracos e não sinto bem o cheiro e o gosto das coisas”, afirmou em gravação em stories.