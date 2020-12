Demi Lovato posta foto das estrias e comemora recuperação de distúrbios

Reprodução/Instagram Demi Lovato posta foto das estrias e comemora recuperação de disturbio alimentares

Demi Lovato já comentou algumas vezes sobre os distúrbios alimentares que ela enfrenta desde a juventude. Nos últimos tempos, a cantora tem falado mais sobre a aceitação do próprio corpo, como quando mostrou as celulites , e nesta sexta-feira (25) publicou fotos das estrias e comemorou a recuperação dos distúrbios.

“Eu costumava acreditar que recuperação de distúrbios alimentares não era real, que todos estavam fingindo e tendo recaídas. ‘Claro que ela vomita aqui e ali’ e ‘é impossível que ela aceite a celulite dela’ são apenas algumas coisas que eu costumava me dizer”, Demi escreveu na legenda.

“Eu estou tão grata que posso dizer pela primeira vez na minha vida que meu nutricionista olhou para mim e disse: ‘é assim que a recuperação de distúrbios alimentares é'”, continuou. Para celebrar a recuperação, a artista contou que decidiu fazer um ensaio fotográfico mostrando as estrias. Ela disse que pintou as marcas com glitter para celebrar o próprio corpo como ele é.

“Eu quis celebrar as minhas estrias ao invés de sentir vergonha delas. Eu comecei a passar tinta glitter nas minhas estrias para celebrar o meu corpo e todas as características dele, não importando se a sociedade as vê como boas ou más. Minhas estrias não vão embora então é melhor eu colocar um pouco de glitter delas, não é mesmo?”, ela concluiu.