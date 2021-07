Demanda por esgoto na periferia é levada à Ales

Saneamento básico também é saúde! A universalização do tratamento de esgoto na Grande Vitória foi tema de debate na Assembleia Legislativa (Ales). Em reunião virtual, o colegiado de Saúde e Saneamento recebeu membros da Federação Metropolitana do Movimento Popular da Grande Vitória, que cobraram melhorias na área, sobretudo para as comunidades mais carentes.

O presidente da federação, Marcello Rosa da Costa, destacou que, apesar de existirem políticas públicas para a área, o desenvolvimento dos projetos é muito lento. “Existem vários projetos de universalização do saneamento básico, com nomes muito bonitos, inclusive. Mas não vemos os projetos saindo do papel, ou são desenvolvidos de forma muito lenta. Não conseguimos ver mudanças na prática. Os estados e os municípios gastam muito com saúde por falta de saneamento básico”, destacou Costa.

Revisão de taxas

Ele também cobrou revisão nas taxas de esgoto, justificando que elas são abusivas para a população mais carente. “Precisamos falar também da taxa abusiva de esgoto. Nós entendemos que esse serviço precisa cobrado. Isso não é um problema. Mas nós precisamos de uma cobrança justa, ou seja, taxas diferentes de acordo com a realidade local”, disse. Também participaram da reunião os coordenadores da federação Conceição Aparecida Alves e Loren José Guimarães.

Sobre o tema, o deputado Doutor Hércules (MDB), presidente do colegiado, reforçou a importância do saneamento básico. “Já está comprovado que a cada um real investido em saneamento, economizamos outros R$ 4 em saúde, evitando a proliferação de doenças, por exemplo”, disse.

“É um recurso que retorna com qualidade de vida e com saúde para as pessoas”, completou o deputado Luciano Machado (PV). O deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB) também participou do encontro. O colegiado decidiu que vai realizar uma audiência pública para ampliar o debate.

Projetos aprovados

A Comissão de Saúde também deliberou sobre projetos de lei (PLs) que constavam na pauta de votação. Os deputados aprovaram o PL 174/2020, que trata de programa de prevenção ao uso de drogas nas universidades públicas situadas no Espírito Santo. Com o parecer favorável da Comissão de Saúde, o projeto de autoria do deputado Capitão Assumção (Patri) segue para os colegiados de Segurança e Finanças.

Outra proposta do mesmo autor é o PL 65/2021, que obriga a instalação de banheiros químicos adaptados para o uso de pessoas com deficiência física em espaços públicos ou privados cedidos para realização de eventos. O projeto ainda será analisado nas comissões de Defesa do Consumidor e Finanças antes de ser encaminhado à votação do Plenário.

Por último, o colegiado acolheu o PL 545/2020, que obriga os hospitais, maternidades e todos os estabelecimentos de saúde a orientar pais sobre doenças raras não detectáveis pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (conhecido como teste do pezinho). De autoria de Mameri, o projeto aguarda análise da Comissão de Finanças.