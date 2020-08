Delivery de drogas é desarticulado em Operação Conjunta em Guarapari   

.

Um suspeito de 23 anos investigado por tráfico de drogas, foi detido na última sexta-feira (21), durante cumprimento de mandado de busca no bairro Santa Mônica, em Guarapari. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Guarapari em conjunto com a Polícia Militar.

Foram apreendidos na residência do suspeito maconha, crack, cocaína, material para o embalo da droga, R$ 180 reais em espécie, dois aparelhos celulares com restrição de furto e roubo, além do celular que era utilizado para administrar o serviço de entregas em domicílio das drogas.

De acordo com o chefe da Denarc de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, as investigações tiveram início após de denúncias provenientes do Disque-Denúncia 181. “Recebemos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social um relatório com algumas denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas local. Após a verificação dessas denúncias, fizemos representações por mandados de busca e apreensão, que nos foram concedidos”, explicou o delegado.

O suspeito assumiu, em depoimento, que entregava as drogas através do sistema delivery, com a sua moto. Durante o depoimento do suspeito, oito usuários ligaram solicitando a entrega de drogas ilícitas.

“Chamou atenção das equipes a grande frequência com a qual vem sendo constatada a promoção do tráfico de drogas por meio do serviço delivery de entrega em domicílio. Trata-se da segunda ocasião, neste mês, em a equipe prendeu traficantes que atuavam nesses moldes, recebendo pagamentos, inclusive, por meio de cartões de crédito e de sistema de aplicativo de pagamento on-line”, informou Eugênio Rodrigues.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde se encontra à disposição da Justiça.

Texto: Olga Samara

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]