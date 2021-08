Pixabay Delivery de combustível está prestes a ser regulamentado no Brasil., depois de ter dado certo em barcos e lanchas

Comprar combustível pelo aplicativo e recebê-lo no local de destino da preferência do consumidor em breve será uma realidade no Brasil. Isso já não é novidade entre países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra cuja demanda vem crescendo.

O serviço, que funciona 24 horas por meio de aplicativo para celulares, ficou conhecido como o ‘Uber dos combustíveis’ . Após realizar o cadastro, o app informa a disponibilidade dos caminhões para, então, a compra ser efetivada. O veículo vai até o consumidor, que nem precisa sair de casa ou ter contato com atendentes para realizar o pagamento.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) prepara o novo marco regulatório do mercado de combustíveis que deve modificar a forma como os produtos são vendidos no país e autorização para postos realizarem o serviço de entrega por meio de veículos adaptados.

Esse modelo funcionou no Rio de Janeiro por meio da empresa Gofit . Inicialmente, o foco era a entrega em marinas, para abastecer barcos, lanchas e jet-skis, mas a meta é ampliar o mercado para todos os consumidores assim que houver regulamentação.