Delícias e artesanato em destaque na Feira de Páscoa da Ales até sexta

Páscoa chegando e o mercado já vai ficando mais aquecido com as vendas de chocolates. Para dar mais suporte e incentivo ao pequeno empreendedor, a Assembleia Legislativa (Ales) realiza no espaço entre a Galeria dos Presidentes e a Assembleia Cidadã a Feira de Artesanatos e Delícias alusiva à Páscoa. Os produtos vão desde perfumaria e artigos para o lar até biscoitos e chocolates e serão comercializados até sexta-feira (11), das 9 às 17 horas.

Fotos da feira

Na abertura da feira, nesta segunda-feira (7), a deputada Janete de Sá (PSB), proponente do evento e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Artesão e do Artesanato Capixaba, explicou a relevância do apoio da Ales aos microempreendedores:

“É importante esse espaço para fomentar o pequeno empreendedor. É uma feira de artesanato e delícias capixabas, com produtos elaborados por mulheres aqui do nosso estado. (…) A gente oferece esse espaço para que as mulheres possam estar mostrando seu trabalho. E, com isso, comercializando e também adquirindo vários clientes.”

Segundo a deputada, a iniciativa tem rendido frutos. “ Daqui, a gente já conseguiu fazer com que muitas mulheres pudessem estar expondo em várias outras feiras, pudessem estar comercializando seus produtos nas BRs, na 101, na 262. (…) E hoje estão em diversos balcões de lojas, de grandes lojas, na BR 101. Então, é um incentivo bacana que nossa Frente Parlamentar do Artesanato e do Empreendedorismo feminino faz aqui na Assembleia sempre que há uma data festiva, sempre que há uma oportunidade.”

A doceira Luciana Delecrode conta que a iniciativa da Casa impacta em seu negócio. “Eu creio que é um incentivo muito grande da deputada Janete de Sá para todos nós que estamos aqui. Por eu ser de Vila Velha, além de estar trazendo para cá para Vitória, aqui o fluxo também é muito grande. Então, é mais uma divulgação para todas nós”, destacou.

A artesã Carmen Fátima Flegler concorda. “Eu vejo como uma divulgação do seu produto, para as pessoas conhecerem. Os meus produtos são bem diversificados, né? Então a pessoa pode ter a oportunidade de conhecer e adquirir os vários produtos que eu faço. Eles são feitos com muito amor e carinho.”

Serviço

Feira de Doces e Artesanato

Quando: 7 a 11 de abril, das 9 às 17 horas

Onde: Térreo da Ales – corredor do Espaço Assembleia Cidadã

Fonte: POLÍTICA ES