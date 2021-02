Delfim Netto diz que mundo pode virar as costas para o Brasil após intervenções

Reprodução/Youtube Delfim Netto critica intervenções do governo Bolsonaro

Aos 92 anos, Delfim Netto avalia que as intervenções do governo de Jair Bolsonaro podem trazer prejuízos para o Brasil. Em entrevista ao jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele também crirticou o descaso do presidente com a pandemia de Covid-19 .

“Com as intervenções do governo na economia e com o descaso pela pandemia, o mundo pode virar as costas para o Brasil”, disse Delfim Netto.

Recentemente, Bolsonaro trocou o comando da Petrobras após criticar a política de preços dos combustíveis . A decisão assustou o mercado e fez com que a estatal perdesse valor , despencando na Bolsa.

Com relação à pandemia , o presidente despreza a gravidade da situação com frequência, além de questionar o uso de máscaras .