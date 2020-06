Delegado que investiga morte de João Pedro participou da ação, diz colega

Reprodução Redes Sociais Garoto de 14 anos, João Pedro Mattos Pinto, foi morto em casa durante operação policial.

O delegado Allan Duarte, que atualmente investiga o assassinato de João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, morto por policiais no Complexo do Salgueiro, no Rio, estava na ação que resultou na morte do menino.





A informação foi revelada durante depoimento do delegado titular Coordenadoria de Recursos Especiais, Sérgio Sahione, na última terça-feira (16) ao Ministério Público – que acompanha as investigações do assassinato.

Segundo Sahione, Duarte, ao saber que o menino havia sido ferido, foi até o local onde João Pedro foi baleado. “O delegado Allan Duarte chegou ao local se utilizando de um dos carros blindados da operação”, declarou Sahione ao MP.

Após o depoimento, Sérgio Sahione pediu para deixar a Coordenadoria de Recursos Especiais, sob a justificativa de não causar qualquer problema à investigação que apura a morte de João Pedro.