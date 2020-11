Delegado-geral participa de reunião com o comandante-geral da Polícia Militar do ES

Um homem de 29 anos foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. O detido é suspeito de tentar matar um guarda municipal no último dia 07 de novembro, no município.

A prisão dele ocorreu no último domingo (15), durante uma abordagem de rotina no bairro Ilha da Luz. “Ele estava foragido do sistema penitenciário desde o dia 14 de outubro deste ano e, por isso, tinha um mandado de busca e captura em aberto”, informou o titular do Deic, delegado Rafael Amaral.

Em razão do crime contra o guarda municipal, o detido vai responder por tentativa de homicídio e roubo. “Ele também já responde a oito processos de furto, um por roubo e um por tráfico de entorpecentes”, acrescentou o delegado.

O detido foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Cachoeiro de Itapemirim e, em seguida, foi transferido para o Presídio de Vila Velha, de onde estava foragido.

Entenda o caso

No último dia 07 de novembro, um guarda municipal estava passando na Avenida Dr. Jones dos Santos Neves, próximo à Igreja Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, onde se deparou com um homem praticando um furto em um veículo que estava estacionado.

O guarda municipal interveio e deu voz de prisão ao homem. Porém, o suspeito conseguiu correr, o guarda municipal foi atrás até que, em determinado momento, os dois entraram em luta corporal. Um policial militar que passava no local neste momento ajudou na ação, mas o suspeito conseguiu desvencilhar dos dois, pegou a arma do guarda e efetuou um disparo acertando a mão do agente municipal. Após isso, o suspeito fugiu em direção à Beira Rio.

A carteira contendo documentos pessoais e os cartões de crédito da proprietária do veículo furtado foram recuperados e devolvidos à vítima no mesmo dia.

