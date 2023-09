Delegado da PCES conquista 3º lugar em campeonato mundial de Jiu-Jítsu

Em uma sequência de vitórias em Mundiais, o delegado Alexandre Campos, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), conquistou, no último dia 1º, o terceiro lugar nas categorias master e absoluto, no campeonato Master Wold – Mundial Master – de Jiu-Jítsu 2023. O campeonato foi realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos da América (EUA).

Delegado de Polícia na PCES desde 2017, Alexandre Henrique da Rocha Campos, conhecido no meio das artes marciais como Sheik da Luta, pratica jiu-jítsu há cerca de 25 anos e é faixa preta no esporte há 15.

O delegado contou que realizou oito lutas em apenas um dia do campeonato. “O campeonato é dividido em seis categorias e eu lutei na categoria ‘super pesado’. Nessa categoria conquistei o 3º lugar, o que me deu o direito de me credenciar para competir na categoria ‘Absoluto’, nela competem todos os finalistas das demais categorias. Sai de lá com dois terceiros lugares, o mais importante deles foi na categoria ‘Absoluto’. Uma grande conquista”, disse

Em sua 1ª competição fora do Brasil, em novembro do ano passado, o delegado conquistou o segundo lugar no Mundial. O campeonato foi realizado em Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes Unidos. Ele também conquistou o vice-campeonato Internacional Master, em uma competição internacional realizada no Brasil, em 2021.

Para o delegado o esporte traz autoconfiança, não só para a profissão, mas para sua vida pessoal. “Assim me sinto preparado, até mesmo para situações inesperadas”, diz.

Carreira policial

Alexandre Campos atualmente atua na Central Teleflagrante, que reúne todas as Delegacias de Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) que trabalham em regime de plantão 24 horas. Antes da implantação do Teleflagrante já atuou como plantonista nas Delegacias Regionais de Vila Velha, Serra e Iúna.

