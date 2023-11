Delegacia de Polícia de Jardim Camburi recupera celular furtado em padaria

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado em Jardim Camburi, recuperou, na última sexta-feira (10), um aparelho celular que havia sido furtado dentro de uma padaria do bairro, no dia 31 de outubro.

Após levantamentos, as equipes conseguiram localizar o aparelho celular no bairro Laranjeiras, no município da Serra. No dia do crime, o autor, de 46 anos, aproveitou o momento de distração da vítima, de 63 anos, para subtrair o telefone.

O suspeito será indiciado e vai responder pelo crime de furto qualificado.

