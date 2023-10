Delegacia de Polícia de Boa Esperança prende suspeitos de praticar roubo e furto na cidade

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagraram uma operação policial na noite da última sexta-feira (29), no centro da cidade de Boa Esperança, que resultou na prisão de um suspeito de 19 anos e na apreensão de um adolescente de 16 anos, investigados por praticar crimes de furto e roubo no município.

A ação foi realizada para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, expedidos pelo Juízo da Comarca de Boa Esperança, em desfavor de indivíduos suspeitos de praticar crimes de furto e roubo na localidade.

Nas diligências no Centro da cidade de Boa Esperança, dois indivíduos alvos do mandado tentaram evadir quando avistaram a chegada das guarnições. Nas buscas, foram localizadas com o adolescente quatro papelotes de cocaína.

Na casa, foram apreendidos quatro aparelhos telefônicos e materiais para embalo de entorpecentes e um aparelho de som. Em outra residência alvo de mandado, a Polícia Civil apreendeu uma bermuda preta com listras brancas e uma camisa manga longa de cor cinza. As roupas teriam sido utilizadas pelo suspeito de 19 anos no dia do roubo.

Os conduzidos foram encaminhados à autoridade policial para procedimentos de praxe e, em seguida, vão permanecer à disposição da Justiça.

