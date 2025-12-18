Delegacia de Mantenópolis prende suspeito de furtos qualificados com atuação interestadual  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Mantenópolis, concluiu, nessa quarta-feira (17), a investigação que resultou na prisão de um homem de 24 anos, suspeito de cometer uma série de furtos qualificados no município de Mantenópolis e em outros estados do país. O indivíduo tem extensa ficha criminal, com mais de 13 passagens pela polícia, e foi capturado após trabalho de inteligência desenvolvido pela unidade.

As investigações tiveram início após um furto ocorrido na última quinta-feira (11), em um estabelecimento comercial localizado no Centro de Mantenópolis, no qual o suspeito teria arrancado o sistema de exaustão para acessar o local e subtrair cerca de R$ 4 mil em dinheiro. A equipe policial analisou imagens de videomonitoramento de comércios vizinhos, o que possibilitou a identificação das características físicas e das vestimentas utilizadas pelo autor.

Nessa quarta-feira (17), o titular da Delegacia de Polícia de Mantenópolis, delegado Robson Peixoto de Oliveira, reconheceu o suspeito caminhando às margens da Estrada do Turvo e realizou a abordagem. Durante a ação, o homem confessou o crime e relatou que pretendia fugir para o município de Barra de São Francisco após perceber que sua imagem estava circulando nas redes sociais. Diligências posteriores levaram os policiais até o local onde o suspeito estava temporariamente escondido, sendo apreendidas as roupas utilizadas no dia do furto, que reforçaram as provas reunidas no inquérito.

“No curso das investigações, foi constatado que o suspeito tem envolvimento em crimes praticados em diferentes municípios e estados, incluindo ocorrências em Mantenópolis e São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, São João de Manteninha, em Minas Gerais, e Rio Verde, em Goiás. Diante da gravidade dos fatos e do risco de fuga, representei pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário”, contou o delegado Robson Peixoto de Oliveira.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. “A prisão representa uma resposta firme à criminalidade patrimonial em nossa cidade, com a retirada de circulação de um indivíduo contumaz, que vinha praticando crimes em diferentes estados. A colaboração da população e o uso de tecnologia foram fundamentais para o êxito da investigação”, destacou o delegado.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES