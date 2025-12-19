Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18), um homem de nacionalidade espanhola, de 33 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Ipiranga, em Mantenópolis.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, delegado Robson Peixoto de Oliveira, as investigações tiveram início no dia 18 de novembro, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o suspeito, de 33 anos, a esposa dele, a nora e o genro do suspeito foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Ipiranga, em Mantenópolis, e encaminhados ao sistema prisional no dia seguinte.

Durante as diligências, no dia 18 de novembro em um dos imóveis alvo da operação, foram apreendidas 12 pedras de crack, prontas para comercialização, além de uma porção maior da mesma substância, totalizando 29,5 gramas. Também foram localizados R$ 207,00 em dinheiro, em notas fracionadas, e dois aparelhos celulares. Em outro endereço relacionado à ocorrência, os policiais apreenderam duas munições calibre .38 intactas, um caderno com anotações, comprovantes de depósitos bancários, uma porção de substância semelhante ao crack, pesando 9,9 gramas, além da quantia de R$ 1.954,00 em dinheiro. No local, também foram encontrados uma balança de precisão, um drone, supostamente utilizado para monitorar a movimentação policial, e outros aparelhos eletrônicos.

De acordo com o delegado, durante a audiência de custódia, o homem alegou ser apenas usuário de entorpecentes e acabou sendo liberado no dia 20, enquanto os demais familiares permaneceram presos. Mesmo após a soltura, a equipe da DP de Mantenópolis deu continuidade às investigações e identificou um imóvel alugado que era utilizado como depósito de drogas, ao qual apenas o suspeito e seus familiares tinham acesso. No local, foram apreendidos 564 gramas de crack, além de balanças de precisão, o que reforçou os indícios de sua participação no tráfico.

Diante das novas provas, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva, que foi cumprido nessa quinta-feira. O homem foi localizado em sua residência, onde também foram apreendidos aproximadamente R$ 1,3 mil em dinheiro. Ele foi encaminhado ao presidio, onde permanece à disposição da Justiça.

