Delegacia de Jaguaré apreende radiocomunicadores e capas de colete

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, apreendeu dois radiocomunicadores e duas capas de colete balístico, durante diligências relacionadas à investigação de um latrocínio cometido na área rural do município de São Mateus. A apreensão ocorreu, nesta terça-feira (06), na localidade de Água Limpa, em Jaguaré, numa residência que funcionava como base para traficantes da região.



A investigação aponta que integrantes do grupo criminoso autodenominado “Tropa do Rato” podem estar envolvidos no latrocínio. Esse grupo é responsável pelo tráfico de drogas, homicídios e roubos na região. Nessa terça-feira (06), a equipe realizou diligências em um imóvel que era usado pelo grupo, onde o material foi encontrado.

Na ação, foram identificados possíveis integrantes, que observaram a chegada da equipe de policiais e correram para uma área de mata. O material foi apreendido e a investigação segue em andamento.



