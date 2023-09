Delegacia de Guaçuí identifica terceiro adolescente envolvido em tentativa de homicídio

A Polícia Civil informa que a equipe da Delegacia de Polícia de Guaçuí identificou, nessa terça-feira (12), um terceiro adolescente, investigado por envolvimento na tentativa de homicídio de um outro adolescente de 14 anos, que ocorreu durante o desfile cívico do Dia da Independência, na última quinta-feira (07), também em Guaçuí.

Na ocasião, um adolescente de 14 anos foi baleado no centro de Guaçuí, próximo à Prefeitura. A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Com auxílio de imagens do videomonitoramento do município, equipes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizaram buscas e obtiveram êxito em deter dois indivíduos envolvidos na ação, entre eles um adolescente de 16 anos. De acordo com informações levantadas no local, as partes, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, teriam uma rixa.

Na Delegacia Regional de Alegre, foi constatado que os conduzidos eram dois adolescentes, ambos de 16 anos. Eles foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por meio que possa resultar perigo comum e, foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) da região Sul.

Segundo o titular da Delegacia de Guaçuí, Robson Vieira Lima, o terceiro adolescente estava com os outros dois no momento do fato e teria fugido com a arma utilizada. “Não temos informações de que teria participado diretamente da tentativa de homicídio. Ele foi ouvido na Delegacia e liberado por não haver situação flagrancial. Ele será indiciado por ato infracional pertinente à conduta dele”, disse o delegado.

A arma utilizada na tentativa de homicídio não foi localizada. “As investigações continuam com essa finalidade”, afirmou Lima.

