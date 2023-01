Delegacia de Fundão prende suspeito de roubar moto em Ibiraçu

A Delegacia de Polícia (DP) de Fundão realizou, nessa segunda-feira (09), uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 20 anos, suspeito de roubar uma moto em Ibiraçu. A prisão ocorreu no bairro Sischini, em Fundão.



O titular da Delegacia de Polícia de Fundão, delegado Rodrigo Peçanha, informou que o homem, acompanhado de um cúmplice, teria roubado uma motocicleta na noite do último domingo (08), no município de Ibiraçu. “A dupla de criminosos que estava em uma moto abordou a vítima, lhe apontando uma arma de fogo e exigindo que entregasse o veículo dela” relatou.



Com base em informações repassadas pela vítima, foi possível identificar o local em que um dos suspeitos passou com a moto, modelo Honda CG Fan 160, após o roubo. As diligências realizadas pela equipe de Fundão acabaram por identificar os autores, possibilitando a prisão de um deles.



“O homem que era a cabeça do crime foi encontrado e preso na casa do seu comparsa, sendo apresentado ao plantão da 13ª Delegacia Regional para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O outro homem que ajudou no crime se encontra foragido”, disse o delegado.



As investigações vão continuar para a localização da moto roubada e do segundo suspeito.



Texto: Marcus Vinícius Gonçalves, Estagiário – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: Polícia Civil ES