Delegacia de Atendimento à Mulher de Guarapari apreende seis armas de fogo de advogado investigado por violência psicológica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Guarapari, apreendeu seis armas e 183 munições e, deu cumprimento à solicitação de cancelamento do porte e registro das armas de fogo, nessa segunda-feira (30), no município de Guarapari e Vila Velha.

O cancelamento foi solicitado para um advogado e colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), de 43 anos, em razão de indiciamento em crime de violência psicológica e fornecer arma a criança, previsto no artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

De acordo com as investigações, a vítima, uma mulher de 36 anos foi casada com o investigado por 10 anos, estando separados a um ano. Ela já havia denunciado o acusado na forma da Lei Maria da Penha, tendo conseguido medidas protetivas.

Em depoimento, amulher relata que no dia 26 de junho estava em sua casa, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, com os filhos, quando ouviu um forte barulho de buzina de carro, que ao ver pela janela identificou o acusado em seu veículo, gritando pelo nome dos filhos no intuito de levá-los da casa, mesmo estando fora do horário da guarda determinado pela justiça. A vítima chegou a acionar a segurança do condomínio, que teve dificuldade, pois o acusado estava alterado e armado, mostrando resistência para deixar o local. A vítima ainda relatou que o acusado fazia uso abusivo de medicamentos psicotrópicos, anabolizantes e álcool, além de ser colecionador de arma de fogo.

Nessa segunda-feira (30), a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Guarapari, sob o comando da titular da unidade, a delegada FranciniParmagnaniMoreschi Bergamini, apreendeu seis armas de fogo e 183 munições.

Na residência da vítima, em Guarapari, foi encontrada uma arma de fogo dentro de um cofre, sendo necessário o arrombamento do cofre, após autorização expressa da moradora.

Já na residência do investigado, no bairro Jockey, em Vila Velha, foram localizadas cinco armas de fogo e 183 munições de variados calibres. A ação transcorreu sem intercorrências e anormalidades, sendo que em ambosos locais, as partes autorizaram a entrada da equipe.

“A ação rápida da Deam de Guarapari possibilitou que mais um mandado de prisão busca e apreensão fosse cumprido em desfavor de um homem investigado por crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher, estando a vida da vítima salvaguardada”, disse a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam).

Texto: Beatriz Paoliello

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES