Delegação de kung fu do Espírito Santo vai disputar Campeonato Brasileiro

A delegação de kung fu wushu do Espírito Santo, composta por 38 pessoas, vai disputar o 33° Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição tem início nesta quarta-feira (06), em Bombinhas, Santa Catarina. Na equipe, 12 atletas e dois técnicos viajam com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Entre os competidores capixabas, Rafael Lima e Stallony Maycon são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport. O campeonato é realizado pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (CBKW) e conta pontos para o ranking nacional.

O evento vai reunir cerca de 600 lutadores representantes de 20 federações estaduais. Os confrontos serão nas modalidades de sanda, shuaijiao e wushu tradicional. A competição tem encerramento no próximo domingo (10).

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.



