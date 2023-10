Delegação capixaba de basquete em cadeira de rodas busca título no Campeonato Brasileiro de Clubes

Após uma preparação intensa, a delegação capixaba de basquete em cadeira de rodas está pronta para disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes da 1ª Divisão. Os jogos tem início neste domingo (22), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A delegação, composta por 16 pessoas, viaja com passagens áreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Entre eles, Adalberto Rodrigues, Altiele Pereira, Averaldo Souza, Daniel Eduado Bossi, Israel Gomes, Jonathan Danyel Ribeiro, Ramires dos Anjos, Renato Barcelos, Ricardo Cipriano e Rodineli de Andrade são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport.

A competição soma pontos no ranking nacional e contará com dois jogos por dia, com programação até o próximo dia 28. A equipe vem se preparando desde o início da temporada com treinamentos todos os dias no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Sesport, em Vitória.

Cliquei aqui para saber mais e ter acesso aos novos editais do Bolsa Atleta e do Voe Atleta.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES