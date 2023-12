Delegação capixaba conquista 15 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo

A delegação capixaba conquistou 15 medalhas na Copa do Brasil Embaixador da Coreia de Taekwondo e Parataekwondo. O evento foi encerrado neste domingo (17), em Brasília, no Distrito Federal. A equipe foi composta por 22 atletas, que conquistaram cinco ouros, quatro pratas e seis bronzes.

Entre os competidores capixabas, Diego de Paula Guasti e Renata Braido Landi são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Toda a equipe também viajou com transporte concedido pela Sesport.

Foram 12 ouros conquistados na modalidade de kyoruki e três no poomsae. Os destaques ficaram por conta de Antônio José, Emily Rosangela, Gabriel Conrradi, Luiz Antônio de Matos e Pedro Paulo Francelino, que conquistaram o ouro em suas respectivas categorias.

A competição teve início na última quarta-feira (13) e contou com a participação de cerca de 1.500 atletas de diferentes estados do País. As disputas aconteceram nas categorias Infantil, Cadete, Juvenil, Sub 21, Adulto e Master.

O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e somou pontos para o ranking nacional da modalidade.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Confira abaixo os resultados:

Ouro

Antônio José – Master

Emily Rosangela – Cadete

Gabriel Conrradi – Cadete

Luiz Antônio de Matos – Master

Pedro Paulo Francelino – Master – Poomsae

Prata

Renata Braido Landi – Sub-21

Pedro Paulo Francelino – Master

Kaique Freitas – Adulto

Gabriel Marques Mendes Ribeiro – Infantil – Poomsae

Bronze

Hugo Correa – Adulto

Kaio Santos – Cadete

Andreza Lube – Junior – Poomsae

Isaac Akira – Infantil

Lucas Alberto – Junior

Nicolas Rodrigues – Junior

