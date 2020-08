Delação de Palocci é excluída de ação contra Lula

.

As imagens impressionantes e assustadoras de uma forte explosão na cidade de Beirute, capital do Líbano, que viralizaram nessa terça-feira (4) também repercutiram em Plenário, durante a sessão ordinária virtual. Deputados prestaram solidariedade à comunidade libanesa localizada no Espírito Santo.

A explosão teve origem em um armazém de uma área portuária. As primeiras informações divulgadas pelas autoridades locais estimam que o ocorrido deixou pelo menos 50 mortos e mais de 2.500 feridos. “As imagens são estarrecedoras. Uma forte e gigantesca explosão. Quero me solidarizar com a comunidade libanesa aqui do Espírito Santo que está tentando ter notícias de seus parentes nesse momento”, comentou Torino Marques (PSL).

O deputado Doutor Hércules (MDB) também falou sobre a tragédia. “Tenho um sobrinho libanês que mora no Espírito Santo e está bastante preocupado com a família. Pelo que ele disse, a explosão pôde ser ouvida em uma distância de 30 quilômetros”.

O deputado Bruno Lamas (PSB) lembrou que o Brasil conta com uma grande comunidade libanesa. “Uma tragédia enorme, centenas de vidas envolvidas. E o Brasil, temos que registrar, tem uma comunidade libanesa enorme e que muito contribui para o país. Precisamos ser solidários nesse momento triste”, observou o parlamentar.

Centro Cultural Carmélia

A deputada Iriny Lopes (PT) voltou a lamentar o anúncio da destinação do Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, ao armazenamento de sacas de café, a pedido da União, que é proprietária do espaço. O imóvel estava cedido ao governo estadual que, por sua vez, repassou a gestão do espaço para a Prefeitura de Vitória. A sede é da década de 1980 e, atualmente, na parte preservada do prédio, funciona a TV Educativa. “É triste ter que passar pelo vexame de fechar um dos poucos espaços públicos culturais em função do grande abandono em que se encontra o Carmélia. É um espaço que deveria ser preservado como um patrimônio histórico”, disse a parlamentar.

Cultura e Esporte

Sobre a área da cultura e do esporte, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) destacou a importância de investir nas pessoas. “Nós precisamos trabalhar no retorno de projetos de esporte e centros culturais. Esses projetos, além de dignificar a família, são um investimento na juventude. Precisamos reagir para dar condição para que as pessoas possam se estabelecer, crescer e se tornar cidadãos”, destacou o parlamentar. Enivaldo é autor de uma indicação ao governo do Estado, aprovada durante a sessão ordinária, pedindo a criação de um teatro estadual no município de Barra de São Francisco.

Transporte Escolar

O deputado Marcus Mansur (PSDB) cobrou novamente medidas para dar apoio às cooperativas que atuam na área de transporte escolar. “Precisamos minimizar os problemas enfrentados pelas famílias que trabalham nesse ramo. Estamos entrando no quinto mês de suspenção das atividades escolares, uma situação que gerou problemas seríssimos para quem atua na área do transporte escolar”. Mansur preside a Comissão de Cooperativismo, que tem tratado do tema junto a cooperativas da área e ao governo estadual. De acordo com o parlamentar, o colegiado aguarda decisão do Executivo sobre medidas para beneficiar as cooperativas.

O deputado Alexandre Xambinho (PL) cobrou celeridade na resposta do governo. “Esses trabalhadores estão sem ter como encher a geladeira de casa. Nós estamos tentando, participando de várias reuniões, mas nós precisamos de uma resposta mais precisa do governo sobre esse tema”.

Pauta trancada

A pauta da Ordem do Dia da sessão ordinária virtual trazia cinco proposições tramitando em regime de urgência. Entretanto, nenhuma delas foi analisada porque o deputado Gandini (Cidadania) manteve o pedido de prazo regimental na análise do veto total ao Projeto de Lei (PL) 285/2020, de Dr. Emílio Mameri (PSDB), que trata da suspensão do prazo preclusivo para a validade dos concursos públicos em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Estado. Quando isso ocorre a pauta é “trancada” e os demais itens ficam sem ser analisados até que o veto seja mantido ou derrubado pelo Plenário. Dessa forma, a avaliação dos projetos ficou adiada para a próxima sessão ordinária, a ser realizada na manhã desta quarta-feira (05).

Novos projetos

Quatro novas propostas foram lidas no Expediente para simples despacho e agora começam a tramitar na Casa. Entre elas o Projeto de Lei (PL) 431/2020, de Euclério Sampaio (DEM), que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973/2019 para instituir o Dia de Conscientização e Diagnóstico Precoce do Mutismo Seletivo. A matéria será analisada pela Comissão de Justiça.

Também segue para análise das comissões o PL 432/2020, de Marcos Garcia (PV), que proíbe a criação de peixes com finalidade comercial em lagos e lagoas sob domínio do Espírito Santo. A proposição vai passar pelos colegiados de Justiça, Meio Ambiente e Finanças.

Outras duas iniciativas lidas são de parlamentares do PSB. O PL 433/2020, de Sergio Majeski, trata da concessão de ajuda de custo aos professores e pedagogos da rede pública estadual de ensino para a aquisição de computadores. O projeto segue para as comissões de Justiça, Educação e Finanças.

Já o PL 434/2020, de Bruno Lamas, estabelece a prestação de serviço de seguros como atividade essencial para o atendimento das necessidades da população capixaba. O projeto vai tramitar pelos colegiados de Justiça, Saúde, Defesa do Consumidor e Finanças.

Confira como ficou a Ordem do Dia