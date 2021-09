“Deixo de ganhar muito dinheiro”, diz Anitta sobre carreira internacional

Reprodução/Instagram Anitta fala sobre carreira internacional e vida nos Estados Unidos

Por mais que seja um verdadeiro fenômeno no Brasil, Anitta ainda está começando na carreira internacional. A cantora se mudou para os Estados Unidos, já tem até uma casa em Miami , e está focando seus esforços em fazer sucesso no país da América do Norte. Ela conta que essa é uma estratégia arriscada e que, na verdade, está deixando de ganhar dinheiro.

Anitta fala que precisou ter coragem para se arriscar nessa nova fase profissional, em que volta ao começo da carreira de certa maneira. “O obstáculo maior é abrir mão do que você já tem no Brasil. Deixo de ganhar muito dinheiro e arrisco uma carreira que construí. Se você falha todo mundo vai falar: ‘Está vendo, não conseguiu’. Você arrisca tudo o que construiu. Se não acontece você perde o que tem lá também, tem que ter muita coragem”, diz a funkeira em entrevista ao canal de YouTube Maris Raffa.

A cantora fala que “ainda não é ninguém” nos Estados Unidos e que não se mudou para o exterior com a pretensão de trabalhar como se ainda estivesse no Brasil. Ela diz entender que lá ainda não é um nome grande, por isso precisa ter humildade e “começar pequenininho”.

Miami foi a cidade onde ela escolheu morar, mas essa não foi uma decisão tomada ao acaso. Anitta fala que vários fatores fizeram com que ela se mudasse para lá. “Escolhi Miami porque tem uma comunidade imensa de brasileiros, então eu não perco essa sensação do Brasil. Também tem uma comunidade latina imensa, então estando aqui você marca presença no mercado latino e também tem o mercado americano. É a junção dos três mercados em um só lugar”, diz.