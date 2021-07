Deixe sua casa mais quentinha com esses truques de decoração

Reprodução Pexels Como preparar a casa para o inverno

O frio chegou e com ele a busca de truque para deixar a casa mais quentinha e aconchegante. Além de poder recorrer a mudanças mais amplas na decoração para adequadar a casa para a estação , é possível usar alguns truques baratos ou nem gostar nada para deixar o lar mais aconchegante no inverno. Confira a seguir.

• Almofadas com tecidos de veludo ou camurça para dar aconchego – é possível trocar as capas das almofadas por tecidos mais grossos e felpudos, aquecendo o ambiente;

• Xales – cortinas de tecidos mais encorpados e cores escuras são boas pedidas para o inverno, pois protegem o ambiente do vento e de correntes de ar. O xale pode ser incorporado para dar aquele toque especial ao espaço;

• Tapetes – nada mais gostoso do que apoiar os pés num delicioso tapete! No inverno aposte em modelos felpudos, que além de aquecer, darão charme ao ambiente;

• Cores quentes – selecione ao menos uma parede com uma cor terrosa como marsala, marrom, amarelo queimado ou rosa envelhecido. Se a pintura estiver fora de cogitação, invista em um quadro que remeta a sensação de calor ou mesmo em outras peças decorativas, como almofadas, mantas ou cortinas;

• Iluminação – ela também ajuda a driblar o clima do inverno. As lâmpadas de luz âmbar – as mais amareladas – dão a sensação de calor. Aposte também em luminárias e abajures;

• Lareiras artificiais ou ecológicas – são ótimas opções para quem sente mais frio e existem modelos com preços acessíveis no mercado.