Deixe ela louca | veja 10 dicas infalíveis para excitar sua mulher

Existem várias lugares no corpo de uma mulher que com apenas um simples toque, beijo ou massagem pode fazer com que ela sinta milhares de sensações boas.

1 – Massagem nos pés

Uma boa maneira de você agradar uma mulher e fazendo uma bela massagem nos seus pés. Deixar a garota de bom humor e relaxada vai ser muito bom deixar um clima mais agradável. Se você puder ainda usar alguns óleos especiais e uma música romântica, isso pode fazer com que a mulher relaxe mais ainda.

2 – Massagem nas mãos

Lembre-se que o contato entre as mãos é o início de quase todo relacionamento, então manter esse contato é muito importante. Fazer massagem ou apenas acariciar, pode parecer besteira, mas algumas mulheres podem ter seu ponto quente nas mãos, podem sentir vontade de fazer outras coisas apenas pelo toque das mãos.

3 – Massagem na cintura

A cintura é uma parte importante do corpo, centralizada, sensual e que toda garota gosta que toque, com a permissão dela é claro. Talvez a cintura seja o melhor caminho para tocar outras partes caso haja essa intenção, já que ele fica no meio do corpo.

4 – Beijar o abdômen

O abdômen, assim como a cintura, é um ótimo lugar para fazer massagem e principalmente beijar. Se você tem problemas para deixar uma mulher excitada, dar beijos suaves na barriga pode ser uma boa dica. E obviamente, a partir do abdômen você pode partir para outras partes.

5 – Beijar a orelha

A orelha é uma parte muito sensível do corpo, e dependendo do jeito que você beija essa parte da garota, isso pode até causar arrepios. Além dos beijos, dar uma cheirada e até uma mordida de leve na orelha pode fazer com que ela fique excitada e as vezes uma combinação de toques no corpo da mulher acaba gerando sensações incríveis para ela.

6 – Massagem nas costas

Quem não gosta de uma boa massagem nas costas, né? A maioria delas adoram, e se você fizer uma massagem bem feita, dando beijos suaves e passando um creme de pele, faz com que não apenas as mulheres fiquem excitadas, mas até os homens adoram ser tocados dessa maneira.

7 – Lábios

Não é preciso beijar a mulher apenas na hora de cumprimentar ou na hora de dizer tchau. Os lábios podem liberar endorfina em nosso corpo, o centro do prazer do rosto pode enviar mensagens para o cérebro que acabam se espalhando por todo o corpo, além do beijo na boca ser uma sensação maravilhosa.

8 – Nuca

A nuca é um lugar da mulher maravilhoso para se fazer massagem e beijar, além relaxar e de liberar uma tonelada de estresse. Depois da massagem e dos beijos suaves ,um suspiro na nuca também pode ajudar na hora de deixa-lá excitada.

9 – Coxas

A coxa pode ser um dos lugares mais gostosos para se tocar de uma mulher. Essa região é muito sensível e fica muito perto do ponto mais quente do corpo da mulher, e quanto mais perto desse ponto mais a mulher vai se sentir excitada.

10 – O ponto mais quente

E finalmente chegamos no lugar que da mais prazer para as mulheres. O ponto mais quente da mulher tem mais de 8.000 terminações nervosas, cada mulher tem um clitóris diferente e gosta de ser tocada de um jeito específico, depende da sua sensibilidade.

Uma dica é começar de um jeito bem delicado e fazer movimentos em círculo também é importante. Fazer com diferentes velocidades e pressões pode ser o caminho até você achar a maneira perfeita, e se você completar acariciando outras partes do corpo como o beijo na boca, também pode dar mais prazer ainda para a mulher.

(*Meio Norte)