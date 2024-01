Deic recupera veículo furtado em Aracruz

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na madrugada da última quarta-feira (10), um veículo do modelo VW GOL que havia sido furtado no bairro Bela Vista, no município de Aracruz. O furto também ocorreu na quarta-feira (10).

Após o furto, a equipe policial recebeu informações de que o veículo estaria no bairro Segato, também em Aracruz. A equipe se deslocou até a região informada, constatando que, de fato, o veículo estava no local. O carro foi encontrado com as portas abertas, mas sem sinal de adulteração.

O autor já foi identificado, porém ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação.

