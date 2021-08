Deic realiza operação e apreende bens de suspeitos de estelionato em Linhares

A equipe da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Linhares realizou, nesta sexta-feira (13), uma operação policial contra uma organização criminosa suspeita de praticar crime de estelionato na região de Linhares. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no bairro São José, no mesmo município. Os policiais apreenderam quatro veículos, além de diversos cartões de créditos, carteiras de trabalho, cheques e outros tipos de documentos.

De acordo com a investigação, além do estelionato, o grupo falsificava documentos e praticava golpes nos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal. Eles aliciavam pessoas comuns que não tinham o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

“Dessa forma, criavam comprovação de renda em falsos contratos de trabalho, criaram falsas declarações de patrimônio, em nome dessas pessoas, abriam contas com cheques especiais em bancos e instituições financeiras, financiavam veículos, espalharam cheques sem fundo na praça, gastavam todos os limites dos cartões de créditos das vítimas e destruíram a vida financeira delas”, conta o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos, sendo uma BMW, uma VW Amarok, um Ford Fusion, e uma motocicleta Yamaha Z 7. O delegado ressaltou que os veículos foram comprados com dinheiro do golpe e que ainda não tem o total do prejuízo causado pelo grupo. O caso segue sob investigação do Deic de Linhares e, por não estarem em estado flagrancial, os suspeitos não puderam ser presos.

