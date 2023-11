Deic prende três homens e apreende colete com a escrita ‘POLÍCIA CIVIL’ e materiais subtraídos de loja na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), prendeu, no dia 31 de outubro, no município da Serra, três homens, de 24, 20 e 19 anos, respectivamente. Eles são investigados por praticarem crimes de roubo.

De acordo com as investigações, no dia 21 de julho, os investigados cometeram um roubo com restrição de liberdade. O crime ocorreu no bairro Manguinhos, na Serra. “Um senhor estava indo em direção ao carro dele e foi rendido pelos três criminosos. A vítima foi obrigada a ficar no banco de trás do carro, sendo exigida uma transferência de R$ 5 mil via pix, porém o limite não era permitido pelo aplicativo e eles conseguindo subtrair apenas R$ 800”, relatou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Gabriel Monteiro.

“Após o crime, a vítima foi deixada no bairro Feu Rosa, também na Serra, amarrada na cerca de um brejo e com a boca amordaçada”, completou o delegado Gabriel Monteiro. Os criminosos fugiram do local com o carro roubado. O veículo já foi recuperado.

Ainda de acordo com investigações anteriores, o trio teria realizado um outro roubo, no dia 23 de outubro, a uma loja de celulares, também localizada na Serra. “Eles se passavam por compradores e agiam em equipe. Um abordava com armas em mãos os funcionários, o outro roubava os aparelhos da loja e o terceiro esperava o momento de dar fuga”, relatou Gabriel Monteiro.

Os três indivíduos foram localizados e presos na residência deles, localizada no bairro Vila Nova Colares, na Serra. No momento da abordagem, um dos investigados recebeu a equipe policial com uma pistola em mãos, sendo rendido pelo cerco tático.

Na residência, foram apreendidas duas capas de coletes balísticos, sendo uma delas com a escrita “POLÍCIA CIVIL”, uma pistola com carregador alongado, além de aparelhos celulares e notebooks, frutos do roubo a loja de celulares cometido no dia 23 de outubro, e um veículo com registro de roubo.

“Eles conseguem falsificar de forma fácil no mercado os antigos uniformes policiais, mas agora a Polícia Civil tem uma lei própria que criou uma identidade visual específica, só podendo ser comprada por empresas credenciadas”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

Um dos indivíduos tinha dois mandados de prisão por homicídio expedidos pela 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha. Já os outros dois tinham mandados de prisão pelo crime de roubo, expedidos pela comarca de Pirapora, em Minas Gerais.

Os detidos vão responder por porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado, receptação e por roubo com restrição de liberdade.

