Deic prende suspeitos procurados em São Paulo e Mato Grosso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), prendeu dois homens, de 41 e 29 anos, procurados por roubo e homicídio nos estados de São Paulo e Mato Grosso, respectivamente. As prisões ocorreram em maio e junho, no Aeroporto de Vitória e na Grande Jacaraípe, na Serra, ambas na Região Metropolitana da Grande Vitória.

O resultado das investigações e prisões foi apresentado em coletiva de imprensa que ocorreu nesta quinta-feira (06), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitoria.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou que as duas operações foram muito exitosas e deixou um recado para quem pensa em vir para o Espírito Santo se esconder ou cometer crimes. “Quero deixar um recado muito claro para todo aquele perpetrador que quiser vir para o Estado: não venha! Os DDDs 27 e 28 não são atraentes para eles. Não venham porque serão presos imediatamente”, alertou Arruda.

O homem de 29 anos foi detido no dia 20 de junho, na Estância Monazítica, na Grande Jacaraípe, na Serra. Ele é apontado como membro da facção Comando Vermelho, em Mato Grosso.

“É um membro do Comando Vermelho responsável por executar ordens oriundas do presídio, como homicídio e roubo de carro forte. Ele se encontrava no Estado para levantamentos de crimes contra instituições financeiras e tem diversas passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio”, disse o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro.

O detido, de 41 anos, era foragido de São Paulo e foi preso no Aeroporto de Vitória, no dia 08 de maio. Ele estava no Espírito Santo há sete anos e ostentava uma vida de luxo usando documento falso em nome do irmão dele.

“Ele desconfiou que a polícia estava atrás dele e tinha fugido para Porto Alegre. Descobrimos que ele estava se passando pelo irmão. Com isso, montamos a operação e conseguimos prendê-lo desembarcando no Aeroporto de Vitória. No momento da prisão, ele apresentou documento falso em nome do irmão e efetuamos a prisão em flagrante”, disse o delegado Gabriel Monteiro.

Na ação, foram apreendidos um veículo de luxo e aparelhos celulares, com o objetivo de aprofundar as investigações no sentido da incompatibilidade do patrimônio.

O suspeito de 41 anos foi autuado em flagrante por uso de documento falso, pois se apresentou com o nome do irmão para os policiais, além do cumprimento do mandado de prisão pelo crime de furto/roubo emitido pela Justiça de São Paulo.

Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça Paulista e Mato Grossense. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.

