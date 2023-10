Deic prende suspeitos de tentativa de latrocínio que ocorreu no calçadão de Itapuã em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), prendeu dois suspeitos de 19 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos. Os três são investigados pela tentativa de latrocínio que ocorreu na madrugada do dia 1º de julho, no bairro Itapoã, em Vila Velha. O quarto envolvido no crime, um adolescente de 14 anos, já teve o crime representado perante à Justiça e aguarda em liberdade a finalização da investigação. As prisões ocorreram em agosto e setembro deste ano.

O resultado das investigações e prisões foi apresentado em coletiva de imprensa que ocorreu nesta quinta-feira (05), na Chefatura de Polícia Civil. De acordo com as investigações, no dia do crime, três amigos andavam no calçadão, no período de duas horas da manhã, quando foram abordados pelos quatro investigados. O adolescente de 17 anos chegou a disparar três tiros contra a vítima, utilizando uma submetralhadora, após o mesmo se recusar a entregar a pochete que tinha nas mãos. A vítima saiu com vida. Durante o crime, foram roubados telefones celulares, cordões e relógios.

“O crime de latrocínio tem como fundamento a vida em segundo plano. O foco do crime está no patrimônio. Quando esses perpetradores partem para praticar esses crimes, eles iniciam a execução do crime de roubo. No decorrer dessa ação, se ocorrer a resistência da vítima ao comando do criminoso, eles atiram e atiram para matar”, declarou o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda.

Os criminosos costumavam se deslocar da região de Terra Vermelha em veículo. “Os criminosos efetuaram os roubos durante a madrugada, seguindo para os bairros Praia da Costa e Itapoã, à procura de uma nova vítima, tendo em mãos uma submetralhadora que era utilizada no momento do crime”, relatou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Gabriel Monteiro.

Por meio de vídeo monitoramento, a equipe policial conseguiu identificar o veículo utilizado no dia do crime, sendo possível também localizar o dono do carro, um motorista de aplicativo. “Em depoimento, o dono do veículo informou que havia sido sequestrado no dia do crime. Porém, a versão não convenceu a equipe policial, pois não existiam sinais de sequestro, sendo averiguado que o dono do carro era um dos participantes do crime. Após contradições nas falas, o criminoso confessou o crime e indicou os outros participantes da associação criminosa”, informou o delegado Gabriel Monteiro.

O jovem de 19 anos, responsável por pilotar o veículo, foi localizado e preso na casa da namorada dele no dia 21 de agosto, em Vila Velha. Já no dia 14 de setembro, o outro envolvido de 19 anos foi localizado e preso no município de Guarapari, sendo responsável por ordenar que o adolescente de 17 anos atirasse em uma das vítimas. O mesmo já estaria respondendo por uma receptação.

Os dois maiores de idade foram autuados por tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Já os menores de idade foram autuados por ato infracional análogo à tentativa de latrocínio.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES