Deic prende suspeito de tentativa de roubo a motorista de aplicativo em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, prendeu, nessa quarta-feira (16), um homem de 21 anos, apontado como suspeito de uma tentativa de roubo contra um motorista de aplicativo, ocorrida no dia 28 de fevereiro deste ano, no bairro Colina, em Linhares.

De acordo com as investigações, o suspeito solicitou uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, sacou uma faca e anunciou o assalto. Ele estava sentado no banco traseiro do veículo e tentou atingir o motorista com a arma branca.

As investigações também apontaram que a intenção do criminoso era roubar o veículo e os pertences do motorista. No entanto, ao parar o carro, a vítima aproveitou uma oportunidade, desligou o veículo, retirou a chave e fugiu correndo, em busca de ajuda. O suspeito, assustado, fugiu em outra direção, abandonando celular, mochila e documentos no local.

Com o crime elucidado, a Polícia Civil concluiu o inquérito e representou pela prisão preventiva do acusado. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido pela equipe da Deic.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele irá responder pelo crime de roubo tentado, cuja pena pode variar de quatro a dez anos de reclusão.

