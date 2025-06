Deic prende responsável por restaurante e pousada por furto de energia elétrica em Aracruz

Um homem de 54 anos, responsável por um restaurante e pousada localizado no distrito de Santa Rosa, em Aracruz, foi preso, no último sábado (21), em flagrante pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), suspeito de furtar energia elétrica no estabelecimento. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), com apoio de peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e de técnicos da EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado.

No local, situado em uma área comercial do município, as equipes identificaram uma ligação clandestina de energia elétrica: um ramal trifásico estava conectado diretamente à rede da EDP, sem passar por medição oficial. A ligação alimentava todo o restaurante e a pousada, caracterizando furto de energia elétrica.

Durante a inspeção, o medidor instalado na unidade apresentava lacres intactos e não indicava anomalias. No entanto, foi constatado que o consumo de energia do estabelecimento não estava sendo devidamente registrado, o que levou à imediata retirada da ligação irregular pela equipe técnica da concessionária. O fornecimento foi mantido apenas por meio do sistema regular, que deverá ser readequado conforme a carga instalada.

A equipe técnica da EDP confeccionou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), formalizando a irregularidade. O responsável pelo local foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi autuado em flagrante por furto. Após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Além da responsabilização criminal, o suspeito deverá ressarcir os prejuízos causados à concessionária, conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A prática, além de ilegal, representa sérios riscos à segurança da população, podendo provocar sobrecargas, danos à rede elétrica e até acidentes graves.

