Deic de Venda Nova do Imigrante apreende arma de fogo e autua idoso em flagrante

Uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, resultou na apreensão de uma arma de fogo e na autuação em flagrante de um idoso de 73 anos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A diligência ocorreu nessa terça-feira (03), no bairro Tapera, e foi coordenada pelo Deic de Venda Nova do Imigrante. A equipe recebeu informações de que um morador do município poderia estar em posse irregular de arma de fogo.

Na residência do suspeito, os policiais localizaram uma carabina calibre .32, além de dois estojos do mesmo calibre. O próprio suspeito entregou o armamento e informou não possuir qualquer documentação que autorizasse a posse.

Diante da irregularidade, o homem foi conduzido à sede da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Como o crime admite fiança, e considerando as circunstâncias da ocorrência, foi arbitrado valor pela autoridade policial, que foi pago pelo autuado. Ele responderá ao processo em liberdade.

“A Polícia Civil reforça que a retirada de armas irregulares de circulação é medida fundamental para a prevenção de crimes e para o fortalecimento da segurança da população, resultado do trabalho contínuo de investigação e atuação das equipes policiais na região”, disse o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Fernandes de Oliveira.

