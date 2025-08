Deic de Nova Venécia lança cartilha com dicas de prevenção a golpes e estelionatos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, elaborou uma cartilha educativa com foco na prevenção de crimes de estelionato e golpes digitais. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre os principais tipos de fraudes e reduzir a incidência desse tipo de crime no município e região.

O material apresenta orientações sobre os modos de atuação dos golpistas, dicas de proteção, sinais de alerta e uma lista com os golpes mais comuns atualmente, como o “golpe do amor”, “falso comprovante de Pix”, “falso funcionário de banco”, “falso advogado”, entre outros. A cartilha também destaca medidas que a população deve adotar para evitar cair em fraudes.

De acordo com o titular do Deic de Nova Venécia, delegado Rufino Emanuel Cândido de Almeida, a iniciativa surgiu após a constatação de que os crimes de estelionato vêm crescendo significativamente no município, especialmente os praticados por meios digitais.

“Nosso foco é a prevenção. A maioria das vítimas só percebe que foi enganada após o prejuízo estar consumado. Por isso, desenvolvemos essa cartilha com orientações claras, exemplos reais e alertas sobre os principais golpes registrados na nossa região. Acreditamos que a informação é uma das melhores ferramentas no combate a esse tipo de crime”, afirmou o delegado.

A cartilha faz parte de uma campanha de conscientização promovida pela unidade policial e será divulgada por meio das redes sociais, imprensa local e ações educativas com a comunidade.

