Deic de Linhares captura suspeito de latrocínio na zona rural do município

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, realizou, nessa segunda-feira (21), o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um homem de 30 anos, investigado pela prática do crime de latrocínio. A prisão ocorreu na zona rural do município de Linhares

Segundo as investigações, o suspeito, acompanhado de uma adolescente, teria roubado e agredido uma vítima com uma faca de cozinha, no dia 19 de dezembro de 2023, na localidade de Córrego São Paulo, em Rio Bananal. Após o crime, ele fugiu da região.

O mandado foi expedido pela Justiça no dia 7 de julho. Durante diligências, a equipe policial localizou o foragido trabalhando em uma fazenda na região de Bebedouro. No momento da abordagem, ele foi cientificado da ordem judicial e recebeu voz de prisão.

O detido foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, transferido para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

