Deic de Colatina apreende bens de suspeito que se apropriou indevidamente de R$ 150 mil do próprio vizinho

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Nova, no município de Colatina. A residência alvo do mandado pertence a um homem de 32 anos, que foi indiciado por crime de apropriação indébita.

As investigações da Deic apontaram que a vítima do indiciado seria o próprio vizinho dele, de 80 anos. O suspeito teria se apropriado de, aproximadamente, R$ 150 mil da vítima.

“Durante as buscas, foi realizada a recuperação de bens totalizando a quantia de R$ 15 mil, além de objetos e documentos que, possivelmente, vão permitir a recuperação de outros valores”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior.





Texto: Matheus Foletto

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES