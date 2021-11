Deic de Cachoeiro de Itapemirim realiza operação e prende homem envolvido no tráfico de drogas em Atílio Vivácqua

A Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma operação no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (30). Durante a operação, um homem de 29 anos foi preso e foram apreendidos crack, um revólver calibre 38 e dezenas de munições do mesmo calibre, além de uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

A operação teve apoio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vargem Alta. Além disso, as investigações apontaram que, no município, haveria criminosos envolvidos em crimes contra o patrimônio.

“Durante as buscas, nos deparamos com um local utilizado para comércio de entorpecentes. No local, havia um homem que disse que era responsável pelo ponto de vendas de drogas e foi preso. Ele já tinha passagens por homicídio tentado, além de diversas denúncias, feitas pelo telefone 181”, conta o titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini/Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27)99231-5157

[email protected]