Deic de Aracruz recupera motocicleta furtada e investiga crime de receptação

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na última sexta-feira (20), uma motocicleta de 250cc que havia sido furtada no Centro do município no dia 26 de março do ano passado. O veículo foi localizado no bairro Nova Conquista, em Aracruz, com uma mulher de 58 anos.

A ação foi deflagrada após diligências investigativas que identificaram a motocicleta sendo anunciada para venda em redes sociais. A identificação precisa do bem contou com a colaboração da vítima, o que permitiu à equipe policial confirmar a procedência ilícita e realizar a abordagem.

“A suspeita do crime de receptação foi conduzida à sede da Delegacia para prestar esclarecimentos. As investigações prosseguem com o objetivo de elucidar a cadeia de aquisição do veículo, identificar possíveis coautores e apurar a responsabilidade criminal dos envolvidos”, informou o titular da Deic de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a realização dos procedimentos legais de praxe para restituição ao legítimo proprietário.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES