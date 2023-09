Deic de Aracruz recupera celulares comprados com cartão de crédito furtado

A Polícia Civil do Espírito (PCES), por meio da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na segunda-feira (04), dois aparelhos celulares comprados com cartão de crédito furtado. Após analisar imagens de videomonitoramento de uma loja localizada no Centro do município, foi possível identificar quem estaria utilizando o cartão furtado. A vítima, de 55 anos, havia perdido o cartão com a senha anotada em um papel colado atrás do objeto.

As investigações tiveram início após a vítima comunicar que no dia 31 de agosto havia solicitado ajuda de um familiar para realizar compras para ela, ocasião em que forneceu o cartão bancário com a senha, por estar impossibilitada de ir até o comércio local.

Ocorre que o cartão foi perdido em via pública e antes que a função débito fosse bloqueada, quem o encontrou, realizou compras à vista, em uma loja de eletrônicos, no valor de aproximadamente quatro mil reais.

As equipes realizaram diligências no estabelecimento comercial a fim de identificar os indivíduos que utilizaram indevidamente o cartão de crédito. Após analisar as imagens, uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 28 anos foram identificados. Eles compraram à vista dois aparelhos da marca Apple.

Segundo o titular da Deic De Aracruz, delegado Leandro Comper Sperandio, o casal foi ouvido e confessou o delito e o material foi apreendido. Eles responderão em liberdade, pela ausência de estado flagrancial, pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES