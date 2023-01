Deic de Aracruz recupera buzinas furtadas de mineradora multinacional avaliadas em R$ 70 mil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, nessa quarta-feira (25), duas buzinas locomotivas avaliadas em R$ 70 mil. A ação ocorreu em uma empresa mineradora multinacional, localizada em Cristal, no município de João Neiva.

No curso das investigações, as equipes apuraram que dois suspeitos, de 43 e 36 anos, estariam negociando buzinas de locomotivas que teriam sido furtadas da empresa e seriam entregues em uma borracharia, localizado também no bairro Cristal, em João Neiva. Os policiais realizavam campana no local e visualizaram um veículo preto, com quatro indivíduos, chegando à borracharia. A equipe policial flagrou o momento em que o condutor entregou o material furtado para o suspeito de 43 anos.

Foi realizada abordagem ao suspeito e, as buzinas no valor de, aproximadamente, R$ 70 mil reais, foram recolhidas. Outro indivíduo, de 36 anos, que estava no local no momento da ação, desacatou os policiais e também foi conduzido.

“As diligências continuam, pois ainda restam seis buzinas a serem recuperadas e que foram furtadas nas últimas semanas”, informou o delegado titular de João Neiva, Leandro Sperandio.



Texto: Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: Polícia Civil ES