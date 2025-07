DEIC de Aracruz prende suspeito de furtos a estabelecimentos comerciais

Na manhã desta sexta-feira (18), policiais civis da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) conseguiram localizar e prender um suspeito de praticar diversos furtos a comércios, no município de Aracruz. O homem de 42 anos foi localizado após análise de imagens de videomonitoramento.

Durante diligências no bairro Bela Vista, os policiais identificaram um indivíduo com as mesmas características físicas e vestimentas registradas nas câmeras de segurança. No momento da abordagem, o suspeito portava diversos objetos novos, ainda com etiquetas, e apresentou informações contraditórias.

Na sede da Delegacia, ele confessou ter furtado os itens em várias lojas do centro da cidade, confirmando envolvimento em crimes registrados na manhã desta sexta-feira, além de outros furtos ocorridos nas últimas duas semanas.

As vítimas desta sexta-feira compareceram à Delegacia Regional de Aracruz para registrar Boletins de Ocorrência. Uma das vítimas relatou que o suspeito entrou em uma loja de calçados e subtraiu dois aparelhos celulares, sendo um da própria vítima, e outro pertencente à empresa.

Outra vítima afirmou que o suspeito furtou seis peças de roupa que estavam expostas em uma arara, na entrada da loja. A terceira relatou que o homem entrou em uma loja de utilidades para o lar e furtou cadernos, lápis, brinquedos e uma manta. Os objetos apreendidos foram devidamente relacionados e restituídos às vítimas.

Após verificação no sistema, constatou-se, ainda, que havia contra ele um mandado de recaptura em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, também por furto. A ordem judicial foi cumprida imediatamente pela equipe. Além do mandando de prisão, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes cometidos nesta manhã, e foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES