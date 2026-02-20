Connect with us

Policial

Deic de Aracruz conclui investigação que apurou crime de estelionato

Published

31 minutos ago

on

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, no curso de investigação destinada a apurar fraude envolvendo veículo automotor, indiciou um indivíduo de 27 anos, em tese, pelos crimes de estelionato e coação no curso do processo.

As apurações tiveram início nessa segunda-feira (19), após a localização de um veículo pertencente a uma locadora de automóveis, que havia sido objeto de falsa comunicação de roubo. No decorrer das diligências no bairro Barra do Riacho, em Aracruz, constatou-se que o automóvel foi negociado de forma indevida com terceiro, como se fosse de propriedade particular do investigado, mediante fraude e com obtenção de vantagem ilícita.

“Verificou-se ainda que, após a recuperação do bem e o avanço das investigações, o investigado passou a ameaçar a vítima, inclusive, exibindo arma de fogo por meio de aplicativo de mensagens, com o propósito de intimidá-la e interferir no regular andamento do procedimento policial”, disse o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.

Diante do conjunto probatório reunido, o delegado deliberou pelo indiciamento do investigado pelos crimes de estelionato e coação no curso do processo. O inquérito foi relatado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

