Deic dá dicas de prevenção a golpes e estelionatos em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, elaborou uma cartilha educativa com foco na prevenção de crimes de estelionato e golpes digitais. O material reúne orientações práticas e exemplos de fraudes comuns, com o objetivo de conscientizar a população e evitar que novos crimes sejam consumados.

O titular da Deic de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Fernandes de Oliveira, informou que a iniciativa surgiu diante do expressivo aumento de registros envolvendo esse tipo de crime no município.

“Assumi a titularidade da delegacia em junho e, ao analisar os registros, constatei que o estelionato tem sido o crime mais recorrente em Venda Nova do Imigrante. Apostamos na prevenção como estratégia para reduzir a incidência desses casos. A cartilha foi desenvolvida com base nas ocorrências que acompanhei ao longo da carreira e nas situações enfrentadas aqui na cidade”, ressaltou o delegado Eduardo Fernandes de Oliveira.

O material apresenta orientações sobre como os golpistas costumam agir, dicas de proteção e uma lista com os principais tipos de golpes, como o “golpe do amor”, “falso comprovante de Pix”, “falso advogado”, entre outros. A cartilha também orienta sobre os cuidados que a população deve adotar para não cair em fraudes.

A iniciativa faz parte de uma campanha preventiva que será intensificada por meio de ações educativas e divulgação nas redes sociais e meios de comunicação.

