Deic conclui investigações de latrocínio que ocorreu em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), concluiu, no dia 11 de setembro, a investigação sobre o crime de latrocínio consumado, que vitimou um homem de 41 anos. Com a finalização da investigação, um suspeito de 21 anos foi identificado e preso pelo crime.

A investigação contou também com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). O crime ocorreu no dia 09 de julho, no bairro Parque Gramado, em Cariacica.

“No dia do crime, o suspeito estava pilotando uma motocicleta pelo bairro Parque Gramado e avistou um casal caminhando. Neste momento, o criminoso apontou uma arma em direção à vítima, exigindo que ela entregasse o celular. Mas a vítima estava com um fone e não conseguiu escutar o que o suspeito exigia. Infelizmente, quando a vítima se aproximou, o suspeito disparou quatro vezes nela, que veio a óbito no local”, explicou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Gabriel Monteiro.

Ainda segundo as investigações, o celular da vítima não foi levado. Em depoimento, o criminoso informou que havia pegado a moto emprestada de um traficante, que estava preso na época e negou envolvimento.

Um mês após o crime, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do criminoso no bairro Castelo Branco, em Cariacica. No imóvel, foi apreendida uma arma de fogo e o indivíduo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na época, o criminoso chegou a ser solto.

No entanto, no mês de setembro, a Justiça expediu um mandado de prisão para o suspeito, sendo o mesmo localizado e preso novamente na residência dele. O suspeito vai responder por latrocínio consumado.

Com esse caso, a PCES elucida três latrocínios que ocorreram nos dias 09 e 10 de julho, que, à época, causaram repercussão social.

“Esse é mais um latrocínio resolvido. O Deic trabalhou intensamente e conseguiu elucidar e prender todos os criminosos envolvidos. São elementos que não têm condições de viver em sociedade, uma vez que tiram vidas de pais de família. Nossa resolutividade em crimes de latrocínios é de mais de 90%. Vamos continuar trabalhando firme para prender e retirar esses indivíduos de circulação”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.

