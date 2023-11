Deia Cypri fala de rotina alimentar, treinos e tratamentos

Reprodução/Instagram Deia Cypri fala de sua rotina de treinos e tratamentos

Há 10 anos casada com o artista sertanejo Edson, da dupla Edson & Hudson, Deia Cypri tornou realidade o maior de seus sonhos que era o de ser mãe. Bella, sua filha com o sertanejo, está com 4 anos. Em 2020, lançou sua própria marca de calçados, a ‘Deia Cypri Shoes’. Nas redes sociais, ela compartilha sua rotina, sempre acompanhando o marido nos shows e apresentando seus projetos pessoais, como apresentadora e influencer. Em entrevista ao iG Delas , ela fala um pouco mais do seu dia a dia.

iG Delas: A gente vem acompanhando nas redes sociais sua silhueta que está cada dia mais bonita. Eu queria saber qual foi o gatilho para você iniciar essa mudança?

Deia Cypri : Eu sempre busquei cuidar bem do meu corpo, mas também sei que tenho uma boa genética, por exemplo, tenho praticamente o mesmo peso de quando eu tinha 16, 17 anos, mas também porque eu fazia balé e me tornei atleta de formação bailarina clássica.

Obvio que após a gravidez meu corpo mudou muito e isso é normal, mas a minha virada de chave e a força de vontade em mudar a minha história de shape foi há 1 anos, logo que completei 40 anos, pois comecei a sentir mudanças no meu metabolismo, senti que engordei 3kg ou 4kg a mais e isso me trouxe um incomodo, pois sempre me cuidei muito bem e sempre mantive o mesmo peso. Então, percebi que com o tempo nós mudamos, por isso decidi começar a praticar musculação, procurei profissionais para me ajudar, como nutróloga, personal, entre outros.

Conta para a gente como foi o processo pós-parto. Você iniciou logo os cuidados com a beleza?

Bom, eu engravidei com 36 anos e sempre soube que algumas pessoas têm dificuldade para o corpo voltar como antes e esse era um fato que me preocupava muito, mas não deixei de viver aquele momento que sempre sonhei e aproveitei muito, quis ver como metabolismo ia reagir e acabei engordando 20kg.

Durante a amamentação emagreci bastante, o que me trouxe uma flacidez e eu realizei um procedimento para retirar, pois me incomodava bastante. Procurei me exercitar, comer direitinho, mas a decisão de mudar o shape mesmo, veio quando completei 40 anos.

E como tem sido sua rotina alimentar, treinos, tratamentos? Você também tem uma rotina de exercícios regular? Sempre gostou de treinar ou foi algo que adquiriu recentemente?

Como eu disse antes, procurei ajuda de uma equipe profissional, para me alimentar melhor, treinar corretamente, pois a junção disso conta muito para trazer resultado.

O começo não é fácil, precisa muito de muita resiliência, força, foco e insistir, pois, depois que passa dessa fase, o nosso organismo se acostuma e começa a pedir para nos exercitar, se torna prazeroso, como está sendo para mim.

