DEHPP prende em Vila Velha suspeito de homicídio no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), realizou, nessa segunda-feira (24), a prisão de um homem de 23 anos, no bairro Garoto, em Vila Velha. A prisão foi realizada em apoio à Delegacia de Homicídios da Capital, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

Após o pedido de prisão temporária ter sido deferido pela Justiça, a equipe policial do Rio de Janeiro identificou que o alvo havia se evadido para o Espírito Santo. Diante disso, solicitaram apoio ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que, prontamente, realizou as buscas e efetuou a captura do foragido.

As equipes do DEHPP se deslocaram ao endereço indicado, onde foram recebidas pela mãe do suspeito, que franqueou a entrada e o chamou até os agentes. No momento da abordagem, o homem foi informado sobre a ordem judicial e não ofereceu resistência, colaborando integralmente com os policiais.

O preso foi conduzido à sede do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital, que monitoravam o alvo em parceria com o DEHPP, estão em deslocamento para o Espírito Santo, visando a conduzir o preso de volta ao Rio de Janeiro, onde será cumprido o mandado de prisão.

