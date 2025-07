DEHPP prende condenado por estupro de vulnerável em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), cumpriu, nessa quinta-feira (17), no município de Vila Velha, um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem de 56 anos, condenado por estupro de vulnerável.

A equipe, em Escala Operacional (ISEO), deslocou-se até o endereço informado, no bairro Itapuã, Vila Velha, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão. Os policiais realizaram um cerco tático e tentaram contato com o homem procurado.

Os policiais viram o alvo da diligência em uma janela do imóvel, mas ele se recusou a abrir o portão, alegando que faria contato prévio com a mãe e com o advogado, além de declarar ser policial militar. Diante da resistência apresentada e da confirmação da presença do indivíduo no interior do imóvel, os policiais entraram no imóvel e fizeram a abordagem e detenção do indivíduo.

Durante a ação, os policiais civis buscaram confirmação de que o homem seria policial, o que foi totalmente descartado. Ele não tem qualquer vínculo com a corporação desde o ano de 1995. O homem foi detido, levado até a sede do DEHPP, onde foram adotados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES