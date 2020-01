Definidos nomes que vão acompanhar desestatização da Codesa

O Diário do Poder Legislativo (DPL) desta segunda-feira (6) traz os 20 nomes de representantes da Assembleia, do Poder Executivo e da sociedade civil que irão integrar o Grupo de Trabalho de acompanhamento do processo de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Autorizado pelo ato 2411/2019 o grupo será coordenada pelo presidente da Comissão de Infraestrutura da Ales, o deputado Marcelo Santos (PDT).

A Codesa é uma estatal federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura responsável pela administração dos portos de Vitória e de Barra do Riacho (Aracruz). Segundo o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) – responsável pelos estudos de privatizações e concessões do Governo Federal – o leilão do serviço portuário capixaba deve ocorrer em 2021.

De acordo com o ato 2411 o objetivo do grupo é “debater e propor medidas para tornar a gestão da companhia mais eficiente, e melhorar as atividades portuárias”.

Confira os membros do grupo de trabalho: