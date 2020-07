Definidas novas datas do Campeonato Mundial de marcha atlética

A World Athletics (entidade máxima do atletismo mundial) anunciou nesta quinta-feira (30) as novas datas dos mundiais de atletismo sub-20 e de marcha atlética, eventos adiados em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

New dates set for World Athletics Series events postponed due to the global Covid-19 pandemic. — World Athletics (@WorldAthletics) July 30, 2020

A competição de base será disputada em Nairóbi (Quênia) entre os dias 17 e 22 de agosto de 2021. Já o mundial de marcha atlética passou para o período de 22 a 24 de março de 2022, em Minsk (Bielorrússia). Originalmente, as duas competições aconteceriam em 2020.

Outra competição importante que sofreu alteração no seu cronograma foi o Campeonato Mundial de meia maratona de Yangzhou (China). O evento, programado para 2022, teve sua data de início adiada em uma semana, passando de 20 para 27 de março.

Por fim, os organizadores do Campeonato Mundial de cross country, previsto para começar no dia 20 de março de 2021, na Austrália, estudam modificações na data do evento por causa das restrições de viagens para o país da Oceania.